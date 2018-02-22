Российская сборная на Играх опустилась на 21-е место

Команда олимпийских спортсменов из России, выступающих на зимних Играх в южнокрейском Пхёнчхане, опустилась на 21-е место в неофициальном медальном зачете.

Это произошло после завоевания венгерскими шорт-трекистами первого золота страны на этой Олимпиаде.

У россиян пока нет ни одной золотой медали. Российские спортсмены завоевали четыре серебра и восемь бронзовых наград.

Лидером общего зачета является сборная Норвегии (13 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей). На втором месте Германия (13, 7, 5), затем идет Канада (9, 7, 8), США (8, 7, 6) и замыкают пятерку Нидерланды (7, 6, 4).

Игры продлятся до 25 февраля.