Журналистка рассказала об отъезде 106 чеченских геев за границу

С апреля 2017 года, когда в «Новой газете» начали выходить материалы о массовых преследованиях геев в Чечне, 106 чеченских гомосексуалов покинули Россию. Об этом заявила специальный корреспондент издания Елена Милашина, сообщает «Интерфакс».

«Всего за год с момента публикации информации об антигейской кампании в Чечне, "Российской ЛГБТ-сети" (это российская общественная правозащитная организация) удалось вывезти за пределы России 106 человек, большая часть из них — непосредственные жертвы этой кампании», — сообщила журналистка на сегодняшней презентации доклада Amnesty International о соблюдении прав человека в мире.

В самом докладе, где затрагивается ситуация с преследованием геев в России, информации о том, сколько из них эмигрировали, нет.

Между тем, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг массовое бегство геев из республики.

«В этом нет даже доли правды», — сказал он агентству.

При этом власти Чечни отрицают сам факт наличия людей нетрадиционной ориентации в регионе.