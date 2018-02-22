Россельхознадзор ввел запрет на поставки молока из Белоруссии

С понедельника 26 февраля Россия вводит запрет на поставки молока, сливок, в том числе сухих и сгущенных, молочной сыворотки, а также концентрата сывороточного и молочного белка из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения вводятся, «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

Запрет будет действовать «до проведения соответствующих переговоров» с белорусской ветеринарной службой и «урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции».

Как отмечает «Интерфакс», в последнее время Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство из-за обнаружения в молочной продукции из Белоруссии опасных веществ и антибиотиков.

Между тем в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики заявили агентству, что им неизвестны причины нынешнего запрета.

По словам первого замглавы ведомства Леонида Маринича, белорусская сторона готова провести консультации с Россией по этому вопросу в любое время.