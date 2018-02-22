МТС устранила претензии ФАС по внутрироссийскому роумингу

Комиссия Федеральной антимонопольной службы обнаружила у компании МТС «монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге». Однако оператор связи самостоятельно устранил нарушения, в связи с чем ФАС решила не выдавать МТС предписание, сообщает пресс-служба ведомства.

Тем не менее компания будет оштрафована. Размер штрафа определится по итогам завершения административного производства.

Летом 2017 года ФАС возбудила дела в отношении каждого из операторов «большой четверки» («Мегафон», МТС, «Билайн» и Tele 2).

«Признаки нарушения выразились в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений в национальном роуминге на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ФАС.