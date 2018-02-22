CAS отменил слушания по делу Крушельницкого

Выездная панель Спортивного арбитража (CAS) отменила слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в употреблении допинга на Олимпиаде-2018, сообщает РИА Новости.

Слушания должны были пройти 22 февраля, однако их отменили: керлингист признал факт формального нарушения, хотя и отрицает умышленное употребление допинга, а суд согласился вынести решение на основании письменных заявлений сторон — без фактического разбирательства. Ожидается, что заявление CAS по Крушельницкому будет опубликовано в течение дня 22 февраля.

Напомним, Александр Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой выиграли на Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Однако в его первой допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат — мельдоний. 20 февраля стало известно, что допинг-проба «Б» спортсмена также дала положительный результат.

Пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова уже заявила, что спортсмен вернет бронзовую медаль ОИ-2018, поскольку суд в любом случае лишил бы Крушельницкого награды, а «мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний».