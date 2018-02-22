Штраф за показ «Смерти Сталина» вырос до 280 тысяч рублей

Общая сумма трех штрафов за показ картины «Смерть Сталина» в московском кинотеатре «Пионер» составила 280 тысяч рублей.

Как сообщает RNS, мировой суд Дорогомиловского района выписал кинозалу два штрафа по 100 тысяч рублей и один в размере 80 тысяч за несколько сеансов фильма, у которого было отозвано прокатное удостоверение.

Представляющий интересы «Пионера» адвокат Юлий Тай заявил, что видит «все основания для того, чтобы обжаловать» эти штрафы.

Изначально Минкульт России выдал прокатное удостоверение «Смерти Сталина» с 25 января. Однако 23 января ведомство объявило об отзыве прокатного удостоверения.

«Пионер» на протяжении двух дней показывал фильм, объясняя это тем, что не получал официальных документов из министерства.

Кинотеатр принадлежит Александру Мамуту. Также ему принадлежат киносети «Синема парк» и «Формула кино». Входящие в них кинозалы не стали показывать фильм о Сталине.