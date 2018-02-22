Опрошенные россияне стали благосклоннее относиться к КГБ и ВЧК

За последние 20 лет опрошенные россияне стали более позитивно относиться к деятельности советских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Опрос был проведен 19-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как следует из результатов опроса, Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) и Комитет государственной безопасности (КГБ) все меньше ассоциируются у россиян с политическим террором и все больше — с защитой интересов государства.

Отвечая на вопрос о том, чем занималась ВЧК, лишь 12% респондентов связали ее деятельность с политическим террором и репрессиями инакомыслящих. Для сравнения, в 1997 году так ответили 23% респондентов.

Опрошенные россияне все меньше связывают ВЧК с «борьбой с противниками советской власти, контрреволюцией и саботажем» (32% по сравнению с 40% в 1997 году) и с борьбой с преступностью (28% по сравнению с 42% ранее). При этом все больше респондентов связывает ВЧК с контрразведкой (15% против 9% ранее) и разведкой (13% против 8%).

Также опрошенные россияне стали более позитивно относиться к деятельностью КГБ. Сейчас 41% участников опроса считают, что КГБ занимался защитой интересов государства, а в 2000 году так считали 22%. Доля респондентов, ассоциировавших КГБ с репрессиями, сократилась до 17% по сравнению с 22% в 2000 году.