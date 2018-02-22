Дума приняла закон о передаче Промсвязьбанка государству

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о передаче Промсвязьбанка государству. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, правительство примет в казну акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса РФ на сумму до 150 млрд рублей. АСВ выкупит акции кредитной организации на эту сумму за счет облигаций федерального займа.

Таким образом, Промсвязьбанк перейдет в статус оборонного банка. Как ранее заявляли в Центробанке, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение I квартала 2018 года.



Промсвязьбанк был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Новым главой банка планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.