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22 февраля 2018, 18:49
биология медицина паразиты

Для поиска средства против паразитического червя ученые заражают им добровольцев

Пара Schistosoma mansoni
Пара Schistosoma mansoni
Wikimedia Commons

В Лейденском университете проводятся эксперименты по заражению добровольцев паразитическими червями из рода шистосома для создания эффективного средства лечения. Руководит исследованиями Мета Рустенберг (Meta Roestenberg), которая работает исследователем в отделении паразитологии и клиническим врачом в отделении инфекционных болезней университета. Репортаж об этом опубликован на сайте журнала Science.

Шистосомы относятся к плоским червям. Когда их яйца попадают в пресные водоемы, из яиц выходят микроскопические личинки, способные плавать при помощи покрывающих их тело ресничек. Эти личинки заражают водяных улиток, внутри которых происходит новая фаза развития паразита и образуются личинки второго поколения, так называемые церкарии. Одна личинка первого поколения, заразив улитку, дает ежедневный выход в воду около 3500 церкариев. Их размер примерно 0,2 мм, они поднимаются к поверхности воды и остаются там. Когда человек купается водоеме, зараженном церкариями, они ввинчиваются в его кожу, преодолевают ее примерно за 15 минут о оказываются в кровеносных сосудах. Проникновение личинок вызывает сильный зуд и крапивницу. Разносясь с кровью по организму, личинки в конце концов попадают в печень, где они достигают взрослой стадии развития и спариваются. Своего партнера самец и самка этого червя находят один раз и на всю жизнь. Самка с более узким телом располагается в специальном желобке в теле самца, и они остаются соединенными до конца своих дней. Размер взрослой шистосомы около сантиметра.

Соединенные самцы с самками отправляются в венозные кровеносные сосуды, в которых могут жить годами, выделяя сотни яиц в день. Для заражения шистосомами характерно острое состояние, появляющееся спустя пару месяцев после проникновения паразитов в организм. Оно заключается в высокой температуре, слабости и исхудании и длится около двух недель. В дальнейшем болезнь переходит в хроническую стадию, при которой наблюдаются периодические боли в животе, кровь в моче и кале, увеличение печени и селезенки. Скопления яиц в кровеносных сосудах печени, селезенки и почек часто приводит к появлению абсцессов, разрастанию тканей вокруг них, что увеличивает риск появления опухолей.

Мета Рустенберг работает с одним видом шистосом – Schistosoma mansoni, который распространен в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Он предпочитает обитать в венозных сосудах брюшной полости. Единственный препарат, применяемый при заражении этим паразитом – празиквантел – ученые считают недостаточно эффективным. Но более надежного средства пока нет.

В Лейденском университете надеются, что опыты на добровольцах помогут ускорить создание универсального средства от шистосомоза. Сначала исследователи научились размножать шистозом в организме лабораторных хомяков, но при проведении клинических испытаний лекарств необходимо участие людей. Организовать такие испытания в полевых условиях сложно, поэтому лаборатория привлекает добровольцев. Опыты начались с января 2017 года, на данный момент шистосомами заражены семнадцать человек.

Участников заражают только самцами шистосом, поэтому паразиты не могут размножаться в их организме. Спустя три месяца, когда срок исследования завершается, их избавляют от шистосом при помощи празиквантела. Пока прошла лишь проверка безопасности метода. Мета Рустенберг надеется, что испытания вакцины от шистосомоза начнутся в конце этого года.

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