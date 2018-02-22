Forbes перечислил российских «королей госзаказа»

Рейтинг «королей госзаказа» журнала Forbes возглавила группа компаний «1520», создатели которой близки к экс-президенту РЖД Владимиру Якунину. Среди ее учредителей Алексей Крапивин, сын покойного экс-советника главы РЖД.

В 2017 году группа компаний получила государственных подрядов более чем на 218 млрд рублей.

Вторую и третью строчки рейтинга занимают контролирующий акционер «Трубной металлургической компании» (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, поучивший госзаказы на 173,5 млрд рублей и Аркадий Ротенберг с 88 млрд рублей госзаказов соответственно.

Создатели рейтинга отметили, что составлять его было трудно из-за законодательного разрешения скрывать данные о победителях, получивших госзаказ. Список был составлен на основании анализа баз данных «Контур. Закупки», «Интерфакс. СПАРК» и сайта zakupki.gov.ru.

Возможно, седьмой по счету рейтинг будет последним.

«Сегодня миллиард – это пропуск не на вечеринку Сергея Полонского, а в "кремлевский доклад" Минфина США. Сам статус "миллиардера" стал токсичным, особенно если его обладатель еще и "король госзаказа"», – отметили журналисты.