SpaceX запустила на орбиту первые спутники для раздачи интернета

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b, а также испанским спутником PAZ. Об этом сообщается на странице SpaceX на YouTube.

Ракета стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.

Как сообщает глава и собственник компании Илон Маск, спутник PAZ выведен на низкую околоземную орбиту.

Спутники Microsat 2a и Microsat 2b — это первые части глобального проекта SpaceX под названием Starlink. Сеть из тысяч подобных спутников планируется вывести на орбиту для раздачи беспроводного интернета по всей земле.