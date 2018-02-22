Федерация керлинга России пообещала вернуть Крушельницкому медаль

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев пообещал через суд добиваться возвращения бронзовой медали Олимпийских игр Александру Крушельницкому, которой он был лишен в связи с употреблением допинга. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерации.

По его словам, после консультаций с российскими и иностранными юристами стало понятно, что у российской команды нет реальных шансов получить положительное решение на слушаниях в антидопинговом дивизионе Арбитражного спортивного суда. Несмотря на это, российская сторона продолжит юридическую борьбу, заявил Свищев.

Ранее 22 февраля Крушельницкий подписал соглашение об отказе от слушаний в Антидопинговом дивизионе Арбитражного спортивного суда, признав факт формального нарушения. В связи с этим Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал с супругой Анастасией Брызгаловой.



Крушельницкий имеет право на дальнейшие юридические действия, в том числе – требовать во время слушаний во Всемирной федерации керлинга (WCF) снижение предусмотренного Антидопинговыми правилами стандартного срока дисквалификации, основываясь на положениях об отсутствии вины или халатности.