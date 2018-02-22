СМИ сообщили о запуске Telegram второй секретной волны ICO

Мессенджер Telegram запустил вторую секретную предпродажу своей криптовалюты перед проведением публичного размещения. Об этом сообщает The Verge.

По информации источников издания, на этой неделе аккредитованные инвесторы получили электронные письма с уведомлением о начале предпродажи.

Сумма предполагаемой выручки пока не известна. Однако собеседники издания утверждают, что Telegram рассчитывает заработать столько же, сколько получил во время первой предпродажи.

Таким образом, компания может выручить 1,6 млрд долларов еще до проведения публичного ICO.

Как отмечает портал, публичное размещение активов компании запланировано на март 2018 года.

По итогам первой предпродажи, которая проводилась в течение последних месяцев, Telegram привлек 850 млн долларов от 81 инвестора. Деньги от размещения компания планирует направить на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой.