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22 февраля 2018, 18:21
Санкт-Петербург терроризм ФСБ

ФСБ сообщила о задержании планировавшего теракт в Петербурге мигранта

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
фото: Турбина.ру

Сотрудники ФСБ сегодня задержали мигранта, который, как сообщается, планировал теракт.

«Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в городе Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрального-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Подробности не приводятся, личность задержанного не разглашается.

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