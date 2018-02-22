ФСБ сообщила о задержании планировавшего теракт в Петербурге мигранта

Сотрудники ФСБ сегодня задержали мигранта, который, как сообщается, планировал теракт.

«Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в городе Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрального-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Подробности не приводятся, личность задержанного не разглашается.