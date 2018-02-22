В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

В России с 22 февраля вступают в силу новые, ужесточенные, правила технического осмотра автотранспортных средств. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 15 февраля.

В соответствии с документом водителям запрещается демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели. Пройти техосмотр не смогут автомобили с дефектами и неисправностями усилителя руля.

Если автовладелец решил снабдить свою машину шипованной резиной на зимний период, она должна быть установлена на всех колесах (ранее достаточно было одинаковых шин на одной оси).

Введено требование к обязательному наличию аптечки — ранее требование распространялось только на знак аварийной остановки и огнетушитель.

На автомобильные фары отныне нельзя наклеивать специальные пленки для изменения цвета или защиты от камней.

Новые правила техосмотра автомобилей в России соответствуют техрегламенту Таможенного союза.