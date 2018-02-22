Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде‍

Президент США Дональд Трамп на встрече с учащимися и педагогами школ, в том числе Портленда, предложил разрешить учителям и работникам образовательных учреждений скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников.

«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе), и там бы не было больше свободных от оружия зон», — цитирует Трампа РИА Новости.

Американский президент подчеркнул, что преступники используют «свободные зоны» понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять. Трамп напомнил, что по статистике, средняя продолжительность таких атак не превышает трех минут, а полиции требуется 5-10 минут, чтобы добраться до места происшествия. Президент США также предложил набирать на работу охранниками в школы бывших военнослужащих, умеющих обращаться с оружием.

При этом Дональд Трамп обещал ввести «очень строгие» правила проверки желающих приобрести оружие. Вопрос безопасности в школах на следующей неделе будет обсуждаться с представителями штатов.

«Мы будем отбирать наиболее серьезные предложение, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали», — сказал президент США.

Право на ношение оружия гарантировано американцам Второй поправкой к конституции США. Тем не менее, этот вопрос постоянно обсуждается в обществе, большинство опрошенных граждан поддерживают ужесточение правил проверки перед продажей оружия.

Особую остроту дискуссия приобрела после инцидента в школе Портленда, когда исключенный из общеобразовательного учреждения ученик устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.