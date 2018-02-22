Совбез ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте

22 февраля в 12:00 (20:00 мск) в Совете Безопасности ООН состоится заседание по ситуации в Восточной Гуте. Как сообщил РИА Новости источник в постпредстве Кувейта при ООН, о его проведении запросил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В 12.00 СБ ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте. Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов выступит с докладом», — сказал собеседник агентства.

Василий Небензя запросил проведение открытого заседания для обсуждения ситуации в пригороде сирийской столицы, чтобы «все стороны могли представить свое видение и понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее».

22 февраля также может состояться голосование по предложенному Кувейтом и Швецией проекту резолюции о введении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Через двое суток после ее объявления начнутся еженедельные поставки гуманитарной помощи мирным жителям и экстренная медицинская эвакуация из ранее недоступных ООН районов. Сейчас блокированы четыре района — Восточная Гута, Ярмук, Фуа и Кефрайе. Положение их жителей в проекте резолюции названо «крайне плачевным».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила Россию в нападениях на мирных жителей в сирийском районе Восточная Гута.

«США решительно осуждают недавние атаки на сирийских граждан в Восточной Гуте со стороны России и режима (президента Сирии Башара) Асада. Мы передаем наши соболезнования семьям погибших и призываем все международное сообщество осудить эти ужасные нападения», — цитирует ее письменное заявление RNS.

21 февраля с подобным обвинением выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его беспочвенным и полностью опроверг.