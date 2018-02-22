МЧС предупредило о похолодании в Москве до -25‍

МЧС предупредило о понижении температуры до -25 градусов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как сообщает ведомство, утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москва ожидается морозная погода с температурой воздуха -20 ... -15°С, местами до -25°С.

В ведомстве предупредили, что из-за резкого понижения температуры возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.



В МЧС рекомендуют по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а во избежание переохлаждения или обморожения надевать теплую одежду и обувь.