В Петербурге задержан организатор убийства антифашиста Тимура Качаравы

В поселке Песочное Курортного района Петербурга накануне был задержан 33-летний мужчина, которого разыскивали по обвинению в убийстве, а также возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Как сообщает «Интерфакс», имя задержанного — Александр Зенин. Он оставался последним находящимся на свободе фигурантом дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы.

Преступление произошло 13 ноября 2005 года в центре Петербурга. На студентов-антифашистов Качараву и Максима Згибая напали молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет. Качарава умер на месте от ножевых ранений шеи. Згибая доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В 2007 году по делу об убийстве были осуждены семеро. Суд приговорил убийцу антифашиста Александра Шабалина к 12 годам колонии. Троих фигурантов дела суд приговорил к заключению от двух до трех лет, еще трое получили условные сроки. Одного фигуранта — предполагаемого организатора расправы — объявили в розыск. Его имя тогда не называлось.

Ежегодно 13 ноября у магазина «Буквоед» на Лиговском проспекте Петербурга, там, где был убит антифашист, проходит акция его памяти.