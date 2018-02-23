В Новосибирске автомобиль въехал в толпу

В Новосибирске автомобиль выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Двое из них погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

«Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине «скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В числе пострадавших оказались еще три человека: двое взрослых и один ребенок.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются.