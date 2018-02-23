МИД РФ подтвердил обнаружение 400 кг кокаина в посольстве в Аргентине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию бразильских СМИ о том, что правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Европу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, подозреваемые обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, потом дело будет передано в суд.

Сам груз обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства», - пояснила Захарова.

«Удивлены, как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», - заявила она.