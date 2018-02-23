Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суммарно Загитова набрала 239,57 балла. На втором месте оказалась другая российская спортсменка - Евгения Медведева с результатом в 238,26 балла.

При этом Загитова и Медведева набрали одинаковое количество баллов в произвольной программе (156,65). Однако Загитова превзошла соперницу в короткой программе.

На третьем месте оказалась канадка Кэйтлин Осмонд.