23 февраля 2018, 10:11
Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. Об этом сообщает «Интерфакс».
Суммарно Загитова набрала 239,57 балла. На втором месте оказалась другая российская спортсменка - Евгения Медведева с результатом в 238,26 балла.
При этом Загитова и Медведева набрали одинаковое количество баллов в произвольной программе (156,65). Однако Загитова превзошла соперницу в короткой программе.
На третьем месте оказалась канадка Кэйтлин Осмонд.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое