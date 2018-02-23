Стивену Фраю удалили раковую опухоль

Британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал, что он перенес операцию по удалению раковой опухоли. Свое заявление он опубликовал на сайте.

«Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово», — рассказал писатель.

Операцию провели в начале января, ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

В настоящее время Фрай сообщил, что он проходит восстановление и чувствует себя хорошо.