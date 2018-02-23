23 февраля 2018, 17:54
Стивену Фраю удалили раковую опухоль
Британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал, что он перенес операцию по удалению раковой опухоли. Свое заявление он опубликовал на сайте.
«Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово», — рассказал писатель.
Операцию провели в начале января, ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.
В настоящее время Фрай сообщил, что он проходит восстановление и чувствует себя хорошо.
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