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23 февраля 2018, 17:54
Великобритания литература медицина Стивен Фрай

Стивену Фраю удалили раковую опухоль

Стивен Фрай
Стивен Фрай
BBC

Британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал, что он перенес операцию по удалению раковой опухоли. Свое заявление он опубликовал на сайте.

«Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак — ужасное, шокирующее и очень сложное слово», — рассказал писатель.

Операцию провели в начале января, ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов.

В настоящее время Фрай сообщил, что он проходит восстановление и чувствует себя хорошо.

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