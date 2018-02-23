Умер князь Владимир Голицын

Скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын. Ему было 76 лет. Об этом сообщается на странице собрания в Facebook.

«Совет Русского дворянского собрания в Америке с сожалением сообщает о гибели нашего президента, князя Владимира Кирилловича Голицына», — отмечается в сообщении.

Отпевание князя состоится в Знамеском синодальном соборе в Нью-Йорке. Его похоронят на Ново-Дивеевском кладбище.