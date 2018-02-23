23 февраля 2018, 14:47
Путин наградил звездой Героя России вдову погибшего в Сирии летчика
Президент Владимир Путин передал «Золотую Звезду» Героя России семье погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Высшая награда России была вручена вдове Филипова Ольге на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Вместе с Ольгой Филиповой награду получали отец и мать героя.
Напомним, замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов погиб 3 февраля в бою с террористами в Сирии.
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