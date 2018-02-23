Путин наградил звездой Героя России вдову погибшего в Сирии летчика

Президент Владимир Путин передал «Золотую Звезду» Героя России семье погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Высшая награда России была вручена вдове Филипова Ольге на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Вместе с Ольгой Филиповой награду получали отец и мать героя.

Напомним, замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов погиб 3 февраля в бою с террористами в Сирии.