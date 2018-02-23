23 февраля 2018, 13:03
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
Российская сборная по хоккею победила чехов в полуфинале на Олимпиаде в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Шайбы в ворота противника забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.
Стоит отметить, что россияне впервые с 1998 года оказались в финале Олимпиады. Теперь им предстоит встретиться с победителем пары Канада — Германия. Матч второго полуфинала пройдет днем 23 февраля.
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