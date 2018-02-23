Украина создаст тестовый участок Hyperloop в Днепре

Украина собралась присоединиться к проекту Hyperloop. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет «Интерфакс».

«Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре», – заявил он.

Сначала власти страны хотят получить научную оценку проекта от Национальной академии наук. Вторая стадия намечена на 2019 год – она включает начало строительства тестового участка в Днепре.Затем уже запланировано само строительство проекта.

Строительство Hyperloop без подвижного состава оценили примерно в 3 млрд долларов. Омелян отметил, что это дешевле строительства высокоскоростных железных дорог. Власти собираются привлечь средства инвесторов.

Hyperloop будет включать построенные над землей трубы, по которым будут передвигаться шаттлы, способные набирать скорость до 1200 километров в час.