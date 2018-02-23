Кадыров проклял Сталина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о правах чеченских народов в современной России в своем Telegram-канале.

Напомнил глава Чечни и о факте массовой депортации чеченского народа по указу Иосифа Сталина от 23 февраля 1944 года.

«Сегодня мы живем в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы. Мы помним свою национальную трагедию, поименно помним всех, кто пал ее жертвой, никогда не забудем об этом!» — отметил Кадыров.

Он заявил, что многие могущественные державы вели войны в попытке покорить чеченский народ.

«Однако, ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят вовеки веков) против чеченского народа», — добавил Кадыров.