Вице-спикер ГД потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя» из-за материала о Слуцком

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев от имени фракции ЛДПР предложил рассмотреть вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала «Дождь», которые ранее подготовили материал о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого в отношении журналисток. Об этом он написал в твиттере.

Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого «нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением». Однако он не привел имен журналистов, которых стоит лишить аккредитации.

Днем ранее «Дождь» опубликовал материал, рассказывающий о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, факт которых подтвердили две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности. Впоследствии лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сведения. Сам Слуцкий заявил, что не допускал домогательств.