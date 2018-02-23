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23 февраля 2018, 00:08
Мемория

Мемория. Василий Капнист

Портрет Василия Капниста
Портрет Василия Капниста
Wikimedia Commons

23 февраля 1758 года родился Василий Капнист, поэт и драматург

Личное дело

Василий Васильевич Капнист (1758 – 1823) родился в селе Обуховка Миргородского уезда Полтавской губернии. Его отец был полковником Миргородского полка и погиб до рождения сына, в сражении с пруссами у деревни Гросс-Егерсдорф в Восточной Пруссии. Начальное образование Василий Капнист получил дома. В возрасте тринадцати лет был отправлен в Петербург, где его зачислили в чине капрала в школу при Измайловском лейб-гвардейском полку. Вскоре он получил чин подпрапорщика, а затем – сержанта гвардии.

В 1773 году Василий Капнист был переведен в Преображенский полк, где он познакомился и подружился с Гавриилом Державиным, служившим в то время в этом полку офицером. В свободное от службы время Василий Капнист изучает европейские языки и много читает как зарубежных авторов, так и признанных русских литераторов того времени: Ломоносова, Кантемира, Сумарокова. В 1774 году Капнист сочиняет первое опубликованное им поэтическое произведение – оду на французском языке, посвященную заключению Кючук-Кайнарджийского мира. Позднее Капнист говорил, что это была «преглупая ода, писанная сочинителем на 17-м году его возраста, что однако ж он ни себе, ни глупому своему произведению в извинение не ставит».

В 1775 году Василий Капнист вышел в отставку с военной службы, желая посвятить себя литературной деятельности. Но внимание к себе он привлек, опубликовав в 1780 году в «Санкт-Петербургском вестнике» свою «Сатиру первую», с того же года он стал постоянным автором этого журнала. При этом Капнист покидает Петербург, и поселяется в родном имении, посещая столицу лишь наездами. В один из таких приездов в 1781 году он женился на Александре Асексеевне Дьяковой, родные сестры которой стали женами Николая Львова и Гавриила Державина. Он публикует свои оригинальные произведения и переводы зарубежных авторов в журналах «Новые ежемесячные сочинения», «Московской журнал», «Аониды», «Сын Отечества», «Чтение в Беседе любителей русского слова», «Труды Казанского общества любителей российской словесности», «Труды общества любителей российской словесности» и других.

В 1782 году Василий Капнист был избран предводителем дворянства Миргородского уезда, а в 1785 стал предводителем дворянства всей Киевской губернии. В 1799 году Капнист по указу императора Павла I стал заведовать русскими труппами всех столичных театров. Но его деятельность в качестве театрального руководителя была недолгой. После смерти Павла Василий Капнист ушел в отставку и вернулся к жизни в своем имении. В 1802 году Василия Капниста избрали генеральным судьей Полтавской губернии, а летом того же года он служил директором губернских народных училищ. В 1806 году вышла книга «Лирические сочинения», ставшая наиболее полным прижизненным сборником стихотворений Василия Капниста. Она состояла из четырех разделов. Первый («Оды духовные») содержал стихотворные переложения псалмов, за ним следовали «Оды торжественные» и «Оды нравоучительные и элегические», наконец, в разделе «Оды горацианские и анакреонтические» были собраны переводы из Горация и Анакреонта. Умер Василий Капнист от воспаления легких 28 октября 1823 года в селе Кибинцы Полтавской губернии и был похоронен в родной Обуховке.

 
В.Л. Боровиковский. Портрет Василия Капниста
Государственный Литературный музей

Чем знаменит

Значительный русский поэт конца XVIII – начала XIX века, повлиявший на творчество поэтов следующего поколения, включая Пушкина и Лермонтова. Начинал преимущественно как автор сатирических стихотворений, позже в его творчестве центральное место занимали философские размышления, сентиментальная лирика, темы частной жизни с почти неизменным оттенком грусти и меланхолии. Переводы од Горация в значительной мере повлияли и на оригинальное творчество Капниста, наделив его точностью бытовых описаний (в поздних одах «Обуховка», «Приближение грозы», «В память береста»). Автор пьес: комедии «Ябеда», трагедий «Антигона» и «Гинерва», комической оперы «Клорида и Милон»).

О чем надо знать

Самым известным произведением Василия Капниста стала комедия «Ябеда», предвосхитившая многие черты гоголевского «Ревизора». Она была основана на реальном судебном процессе по жалобе матери Капниста на другую помещицу, незаконно присвоившую земельное владение. Дело безрезультатно тянулось десятилетия. Судейские чиновники были изображены в пьесе как взяточники и ловкие мошенники. Пьеса была сочинена Капнистом в 1794 – 1798 годах. Она была напечатана и поставлена на сцене Петербургского Каменного (Большого) театра. Комедия пользовалась успехом, но после первых четырех представлений была по личному приказу Павла I, а печатный тираж был конфискован. Дальнейшие постановки и издание были запрещены. Примечательно, что лично императору пьеса, видимо, понравилась, так как вскоре он доверил Капнисту руководство петербургскими театрами. Запрет пьесы «Ябеда» вызвал историческую легенду о том, что Павел якобы после просмотра первых актов пьесы был столь разгневан, что приказал немедленно отправить автора в Сибирь, заковав в цепи. Но финальными актами император оказался доволен и послал нового гонца с приказом вернуть Капниста и наградить. Легенда отражена в песне Юлия Кима и пьесе «Капнист туда и обратно», поставленной в московском театре «Эрмитаж».

Прямая речь

Воззрите вы на те народы,
Где рабство тяготит людей,
Где нет любезныя свободы
И раздается звук цепей:
Там к бедству смертные рожденны,
К уничиженью осуждении,
Несчастий полну чашу пьют;
Под игом тяжкия державы
Потоками льют пот кровавый
И злее смерти жизнь влекут;

Насилия властей страшатся;
Потупя взор, должны стенать;
Подняв главу, воззреть боятся
На жезл, готовый их карать.
В веригах рабства унывают,
Низвергнуть ига не дерзают,
Обременяющего их,
От страха казни цепенеют
И мыслию насилу смеют
Роптать против оков своих.
«Ода на рабство» (фрагмент)

Милый чижик желтобокой!
Кверху, друг мой! не взлетай,
Не клади гнезда высоко,
Но в густой траве свивай.
Ты взгляни, как ястреб гладный
Над тобой уже парит,
Как, твоей он крови жадный,
Когти на тебя острит.

Вырос илем над горою;
Но там, зной ли дышит - жжет,
Буря ль налетит с грозою -
Ломит ветви, листья рвет.
А в долине ива мшиста,
Бури не боясь, стоит.
Там струя, катяся, чиста
В жарки дни ее поит.

Так зачем и мне крушиться,
Что вельможей не рожден?
Тот пусть ищет век томиться,
Кто тщеславием вскружен.
Я же низменной стезею
От мирских сует уйду.
Труд деля с драгой семьею,
Счастье в бедности найду.
«Чижик»

Это одна из тех комедий, которые делают честь не только автору, но всей литературе. Сила ее изумительная! Есть такие места, в которых порок, не теряя стороны комической, доходит до трагической силы: такова, например, ужасающая нравственное чувство оргия членов палаты. – Вот право Капниста на бессмертие…
Михаил Дмитриев о пьесе «Ябеда»

Традиционная фабула классической комедии (соединение любящих, преодолевающих препятствия) оттеснена на второй план изображением бесстыдного судебного произвола и мздоимства, перерастающего в фантасмагорию. Хотя благополучная концовка пьесы (благодаря вмешательству высшей власти) выглядела несколько искусственной, напряженность действия и мастерское использование русского языка стали залогом длительного успеха комедии Капниста у зрителей.
Бердников Л., Серебряный Ю. «Пантеон российских писателей XVIII века»

Да! Испарился царский гнев уже в четвертом акте,
Где змей порока пойман был и не сумел уползть.
«Сие мерзавцу поделом!» - царь молвил, и в антракте
Послал гонца вернуть творца, обернутого в полсть.

Все ближе, ближе Петербург, и вот уже застава.
И в пятом акте царь вскричал: «Василий! Молодец!»
И на заставе ждет уже дворцовая подстава,
И только прах из-под копыт - и махом во дворец.

Василь Васильевич на паркет в чем был из полсти выпал.
И тут ему и водки штоф и пряник закусить.
- «Ну, негодяй, - промолвил царь и золотом осыпал -
Пошто заставил ты меня столь много пережить?»

Юлий Ким «Волшебная сила искусства (История, приключившаяся с комедиографом Капнистом в царствование Павла I и пересказанная мне Натаном Эйдельманом)»

Тринадцать фактов о Василии Капнисте

  • По легенде, матерью Василия Капниста была турчанка Сальма, привезенная его отцом с турецкой войны, которая покончила с собой после смерти мужа. В действительности его матерью была малороссийская дворянка Софья Андреевна Дунина-Борковская.
  • В 1783 году Василий Капнист написал «Оду на рабство», поводом для которой послужил указ Екатерины II о прикреплении к земле украинских крестьян. Опубликовать ее он смог лишь через двадцать три года.
  • «Оду на истребление в России звания раба» была написана в 1786 году, когда новый указ Екатерины заменил в официальных прошениях именование «раб» на «верноподданный».
  • У Василия Капниста было две дочери и четверо сыновей. Его внук Петр Капнист стал известным литератором. Правнучка Мария Капнист, актриса, умерла в 1994 году.
  • Однажды Капнист написал посвященную Державину оду «Ответ Рафаэля певцу Фелицы» и отправил ее Державину в рукописи, приписав заголовок «Рапорт лейб-автору от екатеринославских муз трубочиста Василия К.». Державина обидел критический разбор его стихотворения, и он написал Капнисту: «Ежели таковыми стихами подаришь ты потомство, то в самом деле прослывешь парнасским трубочистом, который хотел чистить стих другим, а сам нечистотою своих был замаран». Но добрые отношения между поэтами сохранились.
  • Капнист был патриотом Малороссии и, приезжая в Петербург, часто демонстративно говорил по-украински.
  • В 1896 году были обнаружены документы, согласно которым некий Капнист в 1791 году посещал Берлин и обсуждал с канцлером Пруссии возможность перехода «его земляков» под прусскую протекцию. Это мог быть Василий Капнист, но также и кто-то из его родных братьев Петра и Николая.
  • В 1819 году Капнист совершил поездку по Крыму и обратил внимание на то, как разрушаются памятники старины. После сообщения Капниста об этом правительство направило в Крым академика Егора Кёллера и архитектора Евгения Паскаля «для отыскания и принятия мер к сохранению памятников древности».
  • Отрицательные герои-чиновники в пьесе «Ябеда» носят говорящие фамилии: Кривосудов, Хватайло, Бульбулькин, Атуев, а положительные герои зовутся Прямиков и Добров.
  • Фраза «Законы святы, но исполнители лихие супостаты» из комедии Капниста «Ябеда» стала крылатой.
  • В «Кавказском пленнике» Лермонтов процитировал строфу стихотворения Капниста «Обуховка».
  • Капнисту принадлежит перевод «Слова о полку Игореве» изданный в 1813 году под заглавием «Песнь о ополчении Игоря, сына Святослава, внука Ольгова».
  • Незадолго до смерти Василий Капнист написал стихи, посвященные греческому восстанию: «Воззвание на помощь Греции» и «К восставшему греческому народу».

Материалы о Василии Капнисте
Статья о Василии Капнисте в русской Википедии
Василий Капнист в проекте «Хронос»
Статья о Василии Капнисте в энциклопедии «Кругосвет»
Сочинения Василия Капниста в библиотеке Максима Мошкова
Василий Капнист в Русской виртуальной библиотеке
Николай Смирнов-Сокольский «Арестованная комедия»

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Мемория. Василий Капнист
Портрет Василия Капниста
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