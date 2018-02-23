Зам шерифа во Флориде уволился из-за бездействия во время массового убийства в школе

Заместитель шерифа в городе Паркленд во Флориде уволился после отстранения от работы из-за бездействия во время стрельбы в школе «Маджорити Стоунмэн Дуглас». Об этом сообщает NPR.

Шериф Скотт Израэл, 54-летний Скот Питерсон после прибытия по вызову во время стрельбы в школе не стал входить в помещение. Приэтом он был вооружен. Как пояснил Израэл, полицейский должен был войти в здание школы и застрелить убийцу.

Как отметил шериф, местная полиция получила более 20 сообщений о том, что Николас Круз, бывший учащийся школы «Маджорити Стоунмэн Дуглас», представляет опасность, однако никакой реакции не последовало.