СМИ сообщили о перехвате переговоров Пригожина с чиновниками Сирии перед атакой на базу США

Американским спецслужбам удалось перехватить переговоры миллиардера Евгения Пригожина с сирийскими властями. Это произошло в конце января, накануне атаки на американскую базу. Об этом со ссылкой на источники ;пишет The Washington Post.

24 января Пригожин вышел на связь с сирийским чиновником и сообщил ему, что получил разрешение от российского министра на «быстрое и сильное» продвижение вперед. Уже 30 января Пригожин якобы сообщил, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада. Он называл сроки между 6 и 9 февраля.

В этот же момент миллиардер начинает чаще выходить на связь с представителями Кремля. Переговоры продолжались до 5 февраля, а также состоялись в день после атаки.