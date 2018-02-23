23 февраля 2018, 19:23
Меркель и Макрон написали Путину письмо из-за Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон адресовали письмо российскому президенту Владимиру Путину. Оно содержит призыв поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По данным агентства, лидеры также хотят позвонить Путину во второй половине дня после голосования в Совете безопасности ООН.
В Кремле комментариев по этой теме пока не давали.
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