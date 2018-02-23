Меркель и Макрон написали Путину письмо из-за Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон адресовали письмо российскому президенту Владимиру Путину. Оно содержит призыв поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, лидеры также хотят позвонить Путину во второй половине дня после голосования в Совете безопасности ООН.

В Кремле комментариев по этой теме пока не давали.