23 февраля 2018, 11:14
Столичные морозы побили рекорд
Сегодня температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до -18,5 градусов. 23 февраля стало самым морозным днем этой зимы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
«День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов», — отметили в Гидрометцентре.
Наибольшее значение отрицательной температуры зафиксировано в подмосковных Черустях. Там ночью температура опустилась до -29,6 градуса.
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