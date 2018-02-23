Столичные морозы побили рекорд

Сегодня температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до -18,5 градусов. 23 февраля стало самым морозным днем этой зимы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

«День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

Наибольшее значение отрицательной температуры зафиксировано в подмосковных Черустях. Там ночью температура опустилась до -29,6 градуса.