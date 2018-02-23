Вместо Дерипаски президентом «Русала» станет гендиректор

Генеральный директор объединенной компании «Русал» Владислав Соловьев станет президентом «Российского алюминия» вместо Олега Дерипаски. Кроме того, он уже назначен на пост гендиректора компании En+. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом "Русала"», — сказано в сообщении.

Генеральным директором компании вместо Соловьева станет Александра Бурико. Ранее он занимал должность финансового директора.