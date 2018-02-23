Олимпийская делегация РФ назвала найденное у бобслеистки запрещенное вещество

Делегация Олимпийских спортсменов из России рассказала, какое вещество нашли в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой.

«Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», — заявили в ОСР «Чемпионату.com».

Стоит заметить, что триметазидин является антиангинальным препаратом, нормализующим метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии.

Глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил факт обнаружения запрещенного препарата, уточняет «Спорт-Экспресс».