Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Дзен» из-за «МБХ Медиа»

«Яндекс.Дзен» ответил отказом на требование Роскомнадзора заблокировать канал издания «МБХ Медиа», которое запустили вместо сайта «Открытой России». Об этом в пресс-службе сервиса заявили Дождю.

Роскомнадзор в случае отказа от блокировки пообещал полностью заблокировать портал в России. Однако в «Дзене» заявили, что по закону они не обязаны блокировать канал «МБХ».

«Обратите внимание: закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. Мы должны были уведомить владельца канала – мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим», – отметили в пресс-службе.