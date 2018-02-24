Фильм Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале

Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале Берлинале.

Как сообщается на сайте киносмотра, зрители признали «Профиль» лучшим художественным фильмом. Лучшей документальной лентой аудитория выбрала «Молчание других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара (США, Испания).

В фильме Бекмамбетова события разворачиваются на экране компьютера. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о журналистке, которая исследует вербовку женщин в запрещенную в России группировку «Исламское государство».

Ранее сегодня приз независимого жюри кинофестиваля получил фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов».