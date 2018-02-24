Российские лыжники Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу Олимпийских игр

В лыжном забеге на 50 км на зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане россиянин Александр Большунов завоевал серебро.

Еще один россиянин, Андрей Ларьков, стал обладателем бронзовой награды.

Первое место занял лыжник из Финляндии Ийво Нисканен, сообщается на сайте Игр.

Победитель прошел дистанцию за 2:08:22,1. Большунов отстал от финна на 18,7 секунды, Ларьков — на 2 минуты 37,5 секунд.

Всего олимпийские спортсмены из России завоевали пока 16 медалей — одну золотую шесть серебряных и девять бронзовых.