Канада завоевала бронзу Олимпиады по хоккею

Хоккейная сборная Канады одержала победу над Чехией со счетом 6:4, завоевав бронзу Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте зимней Олимпиады.

У канадцев по две шайбы забросили Эндрю Эббетт и Крис Келли. По одному голу на счету Дерека Роя и Войтека Вольски.

В чешской команде голы забили Мартин Ружичка, Ян Коварж и Роман Червенка (дважды).

Для канадцев это третья бронза Олимпийских игр в истории. До этого сборная уезжали с соревнований с бронзовыми наградами в 1956 и 1968 годах.

Сборная Чехии показала свой лучший результат на Играх за последние 8 лет.

В финале Игр сыграют российские и немецкие хоккеисты. Команды встретятся 25 февраля в 7:10 мск.

При этом Национальная хоккейная лига решила в этом году не делать перерыва в соревнованиях на время олимпиады. Поэтому играющие в НХЛ спортсмены не участвуют в Играх.