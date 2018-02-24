CAS аннулировал результаты российский бобслеистки Сергеевой

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой во время Игр в Пхенчхане был обнаружен запрещенный препарат, аннулированы. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте CAS.

Речь идет лишь о результатах, показанных во время Олимпиады.

Также спортсменка лишена аккредитации на Играх в Пхенчхане.

После окончания Игр разбирательства ее отношении Сергеевой продолжатся.

Накануне стало известно, что в пробе бобслеистки был найден запрещенный препарат триметазидин. На Играх спортсменка заняла 12-е место в паре с Анастасией Кочержовой.

От вскрытия допинг-пробы «Б» Сергеева отказалась.