24 февраля 2018, 10:45
CAS аннулировал результаты российский бобслеистки Сергеевой
По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой во время Игр в Пхенчхане был обнаружен запрещенный препарат, аннулированы. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте CAS.
Речь идет лишь о результатах, показанных во время Олимпиады.
Также спортсменка лишена аккредитации на Играх в Пхенчхане.
После окончания Игр разбирательства ее отношении Сергеевой продолжатся.
Накануне стало известно, что в пробе бобслеистки был найден запрещенный препарат триметазидин. На Играх спортсменка заняла 12-е место в паре с Анастасией Кочержовой.
От вскрытия допинг-пробы «Б» Сергеева отказалась.
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