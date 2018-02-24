Живущий в Берлине россиянин объявлен в розыск по делу о контрабанде 400 кг кокаина

По делу об обнаружении 389 кг кокаина на территории школы при посольстве России в Аргентине в розыск объявлен гражданин России. Он проживает в Берлине, в розыск через Интерпол его объявили российские власти, пишет The Telegraph.

По информации La Nacion, фамилия россиянина начинается на букву К. Он родился в 1968 году, работает в германской столице торговым представителем табачной компании Habanos.

По словам источника издания, с 2013 года господин К. 11 раз ездил в Аргентину. Во время последней поездки осенью 2017 года он пытался вывезти на частном самолете в Латвию 12 чемоданов. В них должен был находиться кокаин, но наркотики подменили на муку.

На днях стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были найдены 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Аргентинские власти заявили, что наркотики из дипломатического багажа были изъяты в 2016 году. Их подменили на муку, чтобы выяснить, кто причастен к контрабанде.

По этому делу был задержан сотрудник полиции и сотрудник посольства.

В МИД России сегодня заявили, что чемоданы не относились к диппочте, так как, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава, а дипломатическую почту формируют дипломаты».