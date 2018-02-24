Чехия вслед за США объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов Чехии вслед за США решил бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Как заявил глава Союза Иржи Хамза, Чехия тем самым выражает протест против систематического употребления допинга российскими спортсменами в последние годы.

«Вот почему мы не будем участвовать в финальном этапе. Если бы мы это сделали, мы бы отказались от нашей позиции. Мы же хотим сохранить свое собственное лицо», — заяви Хамза.

При этом он признал, что пропуск этапа в Тюмени может повлиять на квоту для чешских спортсменов на следующий чемпионат мира.

По его словам, такую же позицию по участию в соревнованиях в Тюмени помимо Чехии и США также занимает Канада.

Во Франции также критиковали проведение соревнований в Тюмени, однако лидер французской сборной по биатлону Мартен Фуркад решил отправиться на соревнования.

«Я спрашивал Фуркада, и он ответил, что должен поехать в Россию, потому что борется за победу в общем зачете, и этот этап важен для него. Это его право принять такое решение», — заявил Хамза.

На Олимпийские игры в Пхенчхане, которые завершатся 25 февраля, не были допущены семь российских биатлонистов: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина.