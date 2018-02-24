Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу

Украинский закон о реинтеграции Донбасса, накануне опубликованный в парламентской газете «Голос Украины», сегодня вступил в силу.

Официальное название документа: «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Закон называет Россию страной-оккупантом, заявляет, что территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР оккупированы РФ, а также регулирует использование военной силы в регионе.

В частности, президенту Украины дается право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия Верховной Рады.

Контролировать силовую операцию будет создаваемый Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

В ДНР/ЛНР, а также в Москве считают, что документ противоречит Минским соглашениям от февраля 2015 года. На Украине — что не противоречит.