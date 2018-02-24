МОК лишил аккредитации государственное телевидение Эстонии

Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Руководитель спортивной редакции ERR Риво Саарна заявил, что 22 февраля на встрече с журналистами ERR представители медиаслужбы МОК потребовали удалять свой логотип с трансляций олимпийских соревнований.

Других претензий, по его словам, к ERR не предъявлялось.

«Других упреков и требований со стороны МОК не было. Мы согласились с этим требованием», — добавил он.

Саарна отметил, что эстонские журналисты вернутся на родину, как и планировалось, 26 февраля.

Отсутствие аккредитации не позволяет журналистам присутствовать на трибунах соревнований и в олимпийском пресс-центре. Также репортеры эстонского телевидения лишатся права пользоваться специальным олимпийским транспортом. Однако они по-прежнему смогут выходить в эфир из Пхенчхана.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.