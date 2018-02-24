Биатлонист Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени

Один из самых титулованных биатлонистов мира, пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад прокомментировал намерение США, Чехии и Канады бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Моя позиция по допингу и русским, которые обманывают, ясна. Но они — не вся страна. Россия является фанатом биатлона, и я думаю, что не нужно вечно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых их лидеров и спортсменов», — приводит слова спортсмена Ouest-France.fr.

По словам Фуркада, сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — это «правильное решение». Сам он намерен принять участие в состязаниях.

Также спортсмен выразил надежду на то, что МОК позволит российской сборной идти под национальным флагом на закрытии Игр в Пхенчхане 25 февраля.