Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале

Картина «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа-младшего получила награду независимого жюри на 68-м кинофестивале Берлинале.

Как сообщают «Интерфакс» и РИА Новости, речь идет о призе, учрежденном берлинской газетой Berliner Morgenpost. Награда вручается на основе голосования читателей газеты.

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал на церемонии награждения Герман-младший.

Фильм «Довлатов» рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года.