24 февраля 2018, 15:26
Фильм Германа-младшего получил награду на Берлинале
Картина «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа-младшего получила награду независимого жюри на 68-м кинофестивале Берлинале.
Как сообщают «Интерфакс» и РИА Новости, речь идет о призе, учрежденном берлинской газетой Berliner Morgenpost. Награда вручается на основе голосования читателей газеты.
«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», — сказал на церемонии награждения Герман-младший.
Фильм «Довлатов» рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года.
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