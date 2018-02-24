В деле Керимова появился новый фигурант

В деле российского сенатора Сулеймана Керимова, которого французские власти обвиняют в уходе от уплаты налогов при покупке вилл на Лазурном Берегу, появился новый фигурант — нотариус из Ниццы российского происхождения Александр Гречишкин-Курганский.

Как рассказал адвокат Гречишкина-Курганского газете Le Figaro, его клиент обвиняется в том, что знал о сокрытии реальной цены вилл, когда консультировал Керимова, но не сообщил властям. При этом сам он не оформлял сделки Керимова.

Нотариус отпущен под залог в 100 тысяч евро.

Издание Nice Matin пишет, что Гречишкин-Курганский специализируется на работе с элитной недвижимостью, в связи с чем его называют «нотариусом звезд».

Сам Керимов, задержанный в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года, выпущен под залог в 40 млн евро.

По его делу проходят граждане Швейцарии Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. Боргетти, как считает следствие, продал Керимову виллу Hier более чем за 100 млн евро. Штудхальтер является номинальным владельцем этой недвижимости. Также фигурантом дела является налоговый юрист из Франции Стефан Кьяверини.