24 февраля 2018, 11:16
Жертвами теракта в центре Кабула стали три человека
В результате подрыва смертника в центре Кабула погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом заявили в МВД Афганистана, сообщается на сайте телеканала Tolo News.
Теракт произошел сегодня утром недалеко от входа в здание одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак.
Этот район входит в так называемую «зеленую зону», где находятся административные и дипломатические представительства. В этой зоне постоянно повышены меры безопасности.
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