Жертвами теракта в центре Кабула стали три человека

В результате подрыва смертника в центре Кабула погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом заявили в МВД Афганистана, сообщается на сайте телеканала Tolo News.

Теракт произошел сегодня утром недалеко от входа в здание одного из подразделений управления безопасности в районе Шаш-Дарак.

Этот район входит в так называемую «зеленую зону», где находятся административные и дипломатические представительства. В этой зоне постоянно повышены меры безопасности.