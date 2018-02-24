Первый бизнесмен из списка Титова «приехал сдаваться» в Россию
В Россию вернулся первый предприниматель из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В этот список вошли несколько бизнесменов, имеющих на родине проблемы с законом и скрывающихся за границей.
«Ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список", поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться», — сообщил Титов на своей странице в Facebook.
По словам омбудсмена, Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей заемных средств.
«Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию», — пояснил Титов.
При въезде в страну беглого предпринимателя задержали и отправили в ОВД.
Пока Каковкина везли в полицию, его адвокаты сообщили Титову об этом, «и мы приняли меры», отмечает омбудсмен.
«Как результат, нам удалось сделать так, чтобы первую свою ночь, да и последующие до суда тоже человек провел не в тюремной камере, а со своей семьей», — пишет Титов.